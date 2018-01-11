Владельцы iPhone X пожаловались на еще один "дефект" телефона

КИЕВ. 11 января. УНН. Владельцы iPhone X пожаловались на то, что в щели между дисплеем и корпусом попадают усы и борода и их впоследствии выдирает. Об этом сообщает PhoneArena, передает УНН.

"Это непредвиденные последствия безободочного телефона со стальными рамами, но новый iPhone X от Apple может выдирать волосы людей и бороду", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что против компании Apple во Франции начали расследование из-за умышленного замедления скорости работы iPhone.