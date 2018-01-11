Бразилия заинтересована в разработке полезных ископаемых в Украине

КИЕВ. 11 января. УНН. Бразилия выразила заинтересованность в обсуждении возможных проектов по разработке полезных ископаемых в Украине. Соответствующее заявление сделал советник Посольства Бразилии в Украине Элио Калдас во время встречи с в. и. о. председателя Государственной службы геологии и недр Украины Олегом Кирилюком, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госгеонедр.

“Бразильская сторона выразила заинтересованность в обсуждении возможных проектов по разработке полезных ископаемых в Украине. Для реализации этих планов представители государств договорились о продолжении диалога на уровне экспертов, задачей которых станет определение конкретных проектов, которые могут быть реализованы совместными усилиями”, - говорится в сообщении Госгеонедр.

Отмечается, что интерес бразильской стороны к ископаемым в Украине является очень хорошим маркером того, что квалифицированные инвесторы проявляют интерес к нашему государству. Ведь Бразилия — очень успешное государство в сфере сотрудничества с ведущими мировыми компаниями по добыче полезных ископаемых.

Напомним, Украина и Бразилия обсудили возможности оживления торговли и увеличение украинского экспорта.