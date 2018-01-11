Двух руководителей железнодорожной станции в Житомирской области СБУ разоблачила на взятке

КИЕВ. 11 января. УНН. Сотрудники СБУ задержали двух руководителей железнодорожной станции в Житомирской области, которые требовали 20 тыс. грн от своего подчиненного. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

"Правоохранители установили, что должностные лица требовали от подчиненного дежурного по станции двадцать тысяч гривен. В случае отказа злоумышленники угрожали "дать ход" сфабрикованному акту о якобы нарушении работником трудового законодательства с последующим увольнением с должности", - говорится в повидоленни.

Как отмечается, оперативники спецслужбы задержали заместителя руководителя станции в Бердичеве вблизи банкомата. Он контролировал перечисление всей суммы взятки на банковскую карточку жены. Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются обыски по месту работы и жительства фигурантов дела.

Как сообщал УНН, руководитель Запорожского морга требовал 16 тыс. грн взятки.