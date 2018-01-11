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В 2017 полиция обнаружила 371 уголовное правонарушение, связанное с сутенерством - Крищенко

В 2017 полиция обнаружила 371 уголовное правонарушение, связанное с сутенерством - Крищенко

КИЕВ. 11 января. УНН. В 2017 году органами Национальной полиции Украины выявлено 371 уголовное правонарушение, связанное с сутенерством. О результатах работы подразделения за 2017 рассказал начальник Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Национальной полиции Артем Крищенко, со ссылкой на пресс-службу МВД передает УНН.

Такое количество правонарушений является наибольшим показателем за последние 5 лет (против 220 или на 59% больше, чем в 2016 году). В то же время, до 258 уменьшилось количество фактов содержания притонов и сводничества (в 2016 было 346).

В рамках расследования уголовных производств по фактам сутенерства уже объявлено 290 подозрений, за содержание притонов и сводничество - 247, за распространение порнографии - 1416.

В течение прошлого года правоохранительными органами выявлено 159 уголовных преступлений (против 154 в 2016 году), предусмотренных статьей 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киевской области правоохранители задержали женщину-уборщицу, которая обворовывала своих работодателей.

 

Источник: УНН
Теги: Украина, полиция, преступления, порнография
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