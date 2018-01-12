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САП: из-за разоблачения агентов прекращено ряд антикоррупционных операций

САП: из-за разоблачения агентов прекращено ряд антикоррупционных операций

КИЕВ. 11 января. УНН. В результате разоблачения операций антикоррупционных органов представителями ГПУ было прекращено 5-6 разработок. Об этом во время брифинга заявил заместитель руководителя САП Владимир Кривенко, передает УНН.

"В результате разоблачения операций антикоррупционных органов у нас есть потери. У нас были разработки 5-6 операций, которые, к сожалению, нашими коллегами из Генеральной прокуратуры были озвучены на телевидении, показано оперативное видео с паспортами, настоящими и ненастоящими наших агентов", - сказал Кривенко.

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Он также отметил, что из-за разоблачения было принято принципиальное решение о приостановлении операций.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины вмешались в спецоперации Национального антикоррупционного бюро.

Напомним, агента Национального антикоррупционного бюро задержали во время попытки передачи взятки первому заместителю председателя Государственной Миграционной службы Дине Пимаховой.

Источник: УНН
Теги: коррупция, Украина, САП
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