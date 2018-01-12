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Новости: Киев
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Старая радиола в центре Киева вызвала панику

Старая радиола в центре Киева вызвала панику

КИЕВ. 11 января. УНН. Сегодня в центре Киева, местные жители вызвали милицию и взрывотехников, для проверки неизвестного предмета. Об этом сообщила сотрудник отдела коммуникации полиции Киева Ирина Левченко.

Сегодня в центре Киева, в районе улицы Дружбы Народов, неизвестный предмет вызвал панику у киевлян. В соцсетях сообщали, что в столице происходит что-то серьезное. Позже выяснилось, что причин для паники нет.

"Там было сообщение, о том, что нашли неизвестный предмет. Была какая-то сумка. И вызвали взрывотехников и патрульную полицию. Взрывотехники проверили - там был чемодан со старыми радиопредметамы. Выбросил какой радиолюбитель. Проверку выполнили, опасных предметов не обнаружили и все закончилось", - сообщила Левченко.

Как сообщал УНН, мусорный контейнер взорвался в центре Киева.

Источник: УНН
Теги: Киев, полиция
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