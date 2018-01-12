В Украине хотят ввести уголовную ответственность для артистов, выступающих в РФ

КИЕВ. 11 января. УНН. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания настаивает на внесении изменений и уточнений в некоторые законодательные нормы, в частности, предлагает наложить на украинских артистов, которые гастролируют Россией, наказание в виде санкций или уголовной ответственности. Об этом говорится в заявлении, обнародованном сегодня на сайте Нацсовета, передает УНН.

По информации пресс-службы, Нацсовет часто получает обращения граждан относительно выступлений на телевидении украинских артистов, которые активно гастролируют в России.

В этом случае Нацсовет не имеет никакого влияния на телерадиоорганизации, поскольку "закон вообще об этом ничего не говорит".

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"Законодатели могли бы рассмотреть и применить мировую практику по влиянию на отечественных исполнителей, которые ведут концертную деятельность в стране, которая признана агрессором. Это могут быть штрафные санкции или уголовная ответственность для них.

А телерадиоорганизации могли бы быть обязаны ограничить участие таких артистов или деятелей культуры в эфире, возможно на определенный период", - говорится в заявлении.

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В таком случае национальный регулятор получит реальные рычаги влияния на вещателей, говорится в сообщении.