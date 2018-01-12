Генштаб России заподозрил Украину в причастности к атаке баз в Сирии

КИЕВ. 11 января. УНН. Основой взрывчатого вещества боеприпасов в беспилотников, которые атаковали российские базы в Сирии, было вещество, произведенное, в том числе в Украине. Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на заявление представителя российского Генштаба Александра Новикова, передает УНН.

В Генштабе РФ показали взбитые в Сирии беспилотники, утверждая, что по итогам предыдущего исследования удалось установить происхождение взрывчатого вещества, которую несли на своем борту беспилотники. Речь якобы идет о тетранитропентаэритрит (ТЭН), который производят на заводе в Украине.

"Предыдущие исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Указанную взрывчатое вещество производят ряд стран, в том числе в Украине на шосткинском заводе химических реактивов. Она не может быть изготовлена ​​в кустарных условиях или удалена из других боеприпасов ", - заявил Новиков, добавив, что в Генштабе пока занимаются установлением страны-производителя взрывчатки.

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Кроме того, российская сторона утверждает, что в кустарных условиях не могли быть созданы и сами беспилотники, а в их разработке были задействованы специалисты, прошедшие подготовку. При этом комплектующие для изготовления беспилотников можно приобрести в свободном доступе.

"Однако сборка и применение их в единую систему представляют собой сложную инженерную задачу, требующую специальной подготовки, знаний в различных наукоемких отраслях и опыта создания подобных аппаратов", - утверждает представитель российского Генштаба.