Регистрация | Вход |
USD: 28,45 0,1169  EUR: 34,18 0,2113 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 12 января 2018 06:08
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Стали известны детали показаний Россошанского о том, как он встретил Ноздровскую в день убийства
Стали известны детали показаний Россошанского о том, как он встретил Ноздровскую в день убийства
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Культура
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Права на украинский фильм "Сторожевая застава" купили 19 стран мира

Права на украинский фильм "Сторожевая застава" купили 19 стран мира

КИЕВ. 11 января. УНН. Права на украинский фильм "Сторожевая застава" продали в 19 стран. Об этом сообщила кинокомпания Kinorob, которая занималась производством ленты, передает УНН.

Права на "Сторожевую залог" купили Китай, Южная Корея, Индия, Япония, Пакистан, Шри-Ланка, Бангладеш, Непал, Бутан, Мальдивы, Казахстан, Молдова, Россия, Беларусь, Кыргызстан, Франция и франкоязычные территории мира, Италия, Испания и Канада.

В кинокомпании добавили, что с декабря 2017 фильм с английскими субтитрами доступен для просмотра жителям 27 стран мира на платформах iTunes и Amazon Prime.

Также в пресс-службе отметили, что компания начала возвращать Государственному агентству Украины по вопросам кино деньги, выделенные на производство "Сторожевой залога".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опубликовано тизер украинского фантастического фильма "Фокстер & Макс"

"Первую часть средств в размере 120 000 гривен были переведены на счет фонда Госкино 8 декабря 2017. Дальнейший возврат средств планируется осуществить за счет масштабной международной дистрибуции ленты", - заявили в Kinorob.

Источник: УНН
Теги: кино, фильм
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.