Права на украинский фильм "Сторожевая застава" купили 19 стран мира

КИЕВ. 11 января. УНН. Права на украинский фильм "Сторожевая застава" продали в 19 стран. Об этом сообщила кинокомпания Kinorob, которая занималась производством ленты, передает УНН.

Права на "Сторожевую залог" купили Китай, Южная Корея, Индия, Япония, Пакистан, Шри-Ланка, Бангладеш, Непал, Бутан, Мальдивы, Казахстан, Молдова, Россия, Беларусь, Кыргызстан, Франция и франкоязычные территории мира, Италия, Испания и Канада.

В кинокомпании добавили, что с декабря 2017 фильм с английскими субтитрами доступен для просмотра жителям 27 стран мира на платформах iTunes и Amazon Prime.

Также в пресс-службе отметили, что компания начала возвращать Государственному агентству Украины по вопросам кино деньги, выделенные на производство "Сторожевой залога".

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"Первую часть средств в размере 120 000 гривен были переведены на счет фонда Госкино 8 декабря 2017. Дальнейший возврат средств планируется осуществить за счет масштабной международной дистрибуции ленты", - заявили в Kinorob.