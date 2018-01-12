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Следствие не может определить точную причину пожара в лагере "Виктория" - прокуратура

Следствие не может определить точную причину пожара в лагере "Виктория" - прокуратура

ОДЕССА-КИЕВ. 11 января. УНН. В связи с тем, что корпус детского лагеря "Виктория" почти полностью уничтожен огнем, подтвердить или опровергнуть отдельную версию причины пожара невозможно. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

“Согласно пожарно-технических исследований установлено четыре возможных причины возникновения пожара: возникновение пожара от источника открытого огня (пламя спички, пламя свечей, тления табачного изделия); от короткого замыкания; вследствие занесения постороннего источника зажигания; от тепла, полученного от более нагретого или раскаленного предмета (электрокипятильник ”, - говорится в сообщении.

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Кроме того, строительно-технические исследования показали, что выполнены работы по строительству (реконструкции) корпусов не соответствуют проектной документации и требованиям нормативно-правовых актов в области строительства. Горюче-смазочных материалов при экспертизе не обнаружено.

Напомним, в результате пожара в лагере “Виктория”, случившейся 16 сентября, погибли трое детей .

Источник: УНН
Теги: пожар, лагерь
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