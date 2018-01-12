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Путин готов передать Украине военные корабли и самолеты из оккупированного Крыма

Путин готов передать Украине военные корабли и самолеты из оккупированного Крыма

КИЕВ. 11 января. УНН. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуть из оккупированного Крыма Украине военную технику. Об этом сообщает ТАСС , передает УНН.

"Мы готовы продолжить этот процесс: готовы передать военные корабли Украины, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику", - заявил В.Путин.

Он отметил, что эта техника "находится в плачевном состоянии" и уточнил, что "речь идет о десятках кораблей, десятках боевых самолетов".

Путин также не против, чтобы украинские военные присутствовали при утилизации боеприпасов в Крыму.

"Есть и значительный боезапас, но он, по данным наших военных экспертов, транспортировке не подлежит, это опасно, он подлежит утилизации на месте. Мы готовы пригласить украинских военных, чтобы они приняли участие в утилизации этих боеприпасов", - подчеркнул президент РФ.

Как сообщал УНН, корабли ВМС Украины, оставшихся в Крыму, используются россиянами как доноры для кораблей Черноморского флота РФ.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Крым, военная техника
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