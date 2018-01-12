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Во Львове на железнодорожном пути нашли тело мужчины

Во Львове на железнодорожном пути нашли тело мужчины

ЛЬВОВ-КИЕВ. 11 января. УНН. Во Львове сегодня около 05.00 в Шевченковский отдел полиции поступила информация о том, что вблизи железнодорожной станции Пидзамче машинист одного из поездов обнаружил на путях тело мужчины без признаков жизни. Ориентировочный возраст погибшего - 40-45 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливается личность мужчины и обстоятельства его смерти.

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По факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

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Совершение этого преступления наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Источник: УНН
Теги: Львов, железная дорога
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