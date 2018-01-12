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УЕФА определил символическую сборную 2017

УЕФА определил символическую сборную 2017

КИЕВ. 11 января. УНН. По итогам голосования болельщиков сайт УЕФА обнародовал результаты символической команды лучших футболистов 2017 года, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.

В символическую сборную вошли всего представителей "Реала" - 5-ро, и 2-е футболистов "Ювентуса".

Полный список игроков символической сборной Команды года: Буффон - Марсело, Кьеллини, Рамос, Дани Алвес - Где Брюйне, Кроос, Модрич, Азар - Месси, Роналду.

Примечательно, что 29-летний Буффон стал самым возрастным игроком в истории "Команд года".

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Отметим также 7-е попадание в Команды года Серхио Рамоса - лучший показатель в истории среди защитников.

Добавим, что Роналду попал в Команду года в рекордный 12-й раз, это на три больше, чем любой другой футболист.

Источник: УНН
Теги: футбол, УЕФА
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