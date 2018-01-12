УЕФА определил символическую сборную 2017

КИЕВ. 11 января. УНН. По итогам голосования болельщиков сайт УЕФА обнародовал результаты символической команды лучших футболистов 2017 года, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.

В символическую сборную вошли всего представителей "Реала" - 5-ро, и 2-е футболистов "Ювентуса".

Полный список игроков символической сборной Команды года: Буффон - Марсело, Кьеллини, Рамос, Дани Алвес - Где Брюйне, Кроос, Модрич, Азар - Месси, Роналду.

Примечательно, что 29-летний Буффон стал самым возрастным игроком в истории "Команд года".

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Отметим также 7-е попадание в Команды года Серхио Рамоса - лучший показатель в истории среди защитников.

Добавим, что Роналду попал в Команду года в рекордный 12-й раз, это на три больше, чем любой другой футболист.