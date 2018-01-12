Bloomberg оценил, сколько будет стоить европейским трейдерам российский газ в Украине

КИЕВ. 11 января. УНН. Возвращение в Украину российского газа из-за решения Стокгольмского суда будет стоить европейским трейдерам природного газа в 2018 году более 1 млрд долларов США. Об этом говорится в материале издания Bloomberg, передает УНН.

Именно такую ​​сумму, считают специалисты Bloomberg, будет стоить европейским поставщикам недавнее решение Стокгольмского суда об обязательной покупке "Нафтогазом" у "Газпрома" сырья в размере 5 млрд кубометров.

"Вечеринка становится не такой интересной для европейских газовых трейдеров и операторов трубопроводов, которые получали преимущества от повторного экспорта российского газа в Украину", - сказал аналитик Bloomberg Intelligence Эльчин Мамедов.

Однако, по его словам, недавнее увеличение потребления газа в ЕС "смягчит удар".

Украина в прошлом году импортировала 14 млрд кубометров газа из ЕС, что равно годовому потреблению Бельгии.

Этот объем будет стоить 1,2 миллиарда долларов в год, если предположить, что 5 млрд кубометров будет закуплено по средней цене импортного газа для Украины от прошлого октября, говорится в статье.

Французская компания Engie SA была одним из крупнейших поставщиков газа в Украину в 2016 году, объем поставок которой составил более 3 млрд кубов. В прошлом году сбыт уменьшился примерно на 40 процентов из-за усиления конкуренции, сообщили в пресс-службе компании.

"Из-за потенциальной покупки "Нафтогазом" российского газа в 2018 и 2019 годах, "Engie" расширяет стратегию продаж газа конечным потребителям в Украине, начатую в прошлом году", - говорится в сообщении.

Швейцарский Axpo Trading AG, еще один из крупных поставщиков, "сейчас создает местное предприятие, которое сможет торговать непосредственно в Украине", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Напомним, 22 декабря пресс-служба "Нафтогаз Украины" сообщила, что предприятие выиграло арбитраж в иске против "Газпрома" по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам.



Суд уменьшил объем обязательной покупки газа у "Газпрома" в 10 раз - с 52 млрд куб. м до 5 млрд.