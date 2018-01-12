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Расследование Смоленской катастрофы получило нового руководителя

Расследование Смоленской катастрофы получило нового руководителя

КИЕВ. 11 января. УНН. Экс-министр национальной обороны Польши Антони Мацеревич отныне будет руководить работой правительственной подкомиссии по расследованию причин Смоленской катастрофы. Соответствующее решение принял новый глава Минобороны Польши Мариуш Блащак, передает УНН со ссылкой на издание Niezalezna.pl.

"Антони Мацеревич стал председателем подкомиссии, которая изучает Смоленскую катастрофу. Он будет руководить и готовить отчет, который будет представлен в апреле, в восьмую годовщину Смоленской катастрофы", - сообщает издание.

Как информировало СМИ, польская правительственная подкомиссия по расследованию причин катастрофы, которая действует при минобороны Польши, возобновила Смоленское следствие весной 2016 года. Одной из основных версий катастрофы она рассматривает взрыв на борту самолета перед столкновением с землей.

Напомним, накануне члены комиссии сообщили, что причиной катастрофы стало не столкновение с березой, а серия взрывов, которая разрушила левое крыло самолета.

Источник: УНН
Теги: самолет, Польша, катастрофа, расследование
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