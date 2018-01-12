В Литве к батальону НАТО присоединились 300 французских бойцов

КИЕВ. 11 января. УНН. В Литву направлено почти 300 французских военных, они присоединились к международному батальону НАТО. Первая группа прибыла в конце декабря, а последняя - поздно вечером в среду. Об этом сообщил представитель французского контингента в Литве, передает УНН со ссылкой на delfi.lv.

"Весь контингент уже прибыл", - сказал майор Муас Мия Арно.

По его словам, в Литву также доставлены четыре танка Leclerc и девять боевых машин пехоты VBCI, а также другая техника. Французы сформируют в размещенном в прошлом году в Литве батальоне НАТО одну из маневренных рот, а также нести службу в единицах боевой поддержки, в штабе батальона.

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Армия Франции считается одной из наиболее подготовленных в Европе. По мнению некоторых наблюдателей, направление французских военных в Литву говорит о том, что политика страны активно участвовать в международных операциях себя оправдывает.

По прибытии французов, батальон НАТО в Литве насчитывает более 1200 военных.

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Международные батальоны НАТО в Эстонии, Латвии, Литве и Польше размещены в прошлом году. Альянс называет это ответом на агрессию России в Украине и повышенную военную активность РФ в регионе Балтийского моря.