"Ирония судьбы": два украинских телеканала проверят через трансляцию советских фильмов

КИЕВ. 11 января. УНН. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые проверки телеканалам "Интер" и "СТБ" за трансляцию в новогодних эфирах фильмов с участием артистов, входящих в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Об этом говорится в заявлении Национального совета, обнародованном 11 января, передает УНН.

"Национальная Рада 11 января приняла решение назначить внеплановые проверки ЧАО "Телеканал "Интер", г. Киев, и ЧАО "Международный медиа центр - СТБ", г. Киев, за трансляцию в новогодних эфирах фильмов с участием артистов, входящих в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", - говорится в заявлении.

Телеканалу "Интер" внеплановая проверка назначена из-за новогодней трансляции фильмов с участием Олега Табакова и Валентины Талызиной "Москва слезам не верит" и "Ирония судьбы, или С легким паром!", показ которых зафиксировано мониторингом Национального совета в период с 30 декабря 2017 года по 1 января 2018 года.

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Телеканалу "СТБ" проверка грозит за показ фильмов "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби" с участием Натальи Варлей, Валентины Талызина, Олега Табакова и Александра Михайлова, который зафиксирован Нацсоветом в периоды 15, 17 - 19, 22, 29 и 31 декабря 2017 года, а также 1 января 2018 года.

После проведения внеплановых проверок Национальный совет примет соответствующие решения. Кроме того, для того, чтобы рассмотреть ситуацию комплексно, регулятор решил обратиться к телеканалам с требованием предоставить записи праздничных эфиров и по другим лицензиям - эфирным и спутниковым, говорится в заявлении.

Демонстрация фильмов, одним из участников которых является лицо, внесенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности является признаком нарушения требований абзаца 10 части второй статьи 6 и пункта а) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании".