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Чубаров назвал предложение Путина о передаче кораблей из Крыма унизительной подачкой

Чубаров назвал предложение Путина о передаче кораблей из Крыма унизительной подачкой

КИЕВ. 11 января. УНН. Глава Меджлиса Рефат Чубаров назвал унизительной подачкой предложение президента РФ Владимира Путина передать Украине военные корабли и самолеты из оккупированного Крыма. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передаэ УНН.

"Тем, кто уже клюнул на унизительную подачку Путина: если у вас нет чести и национальной гордости, то хотя бы не выносите их на вселенский позор. Не надо тешить врага и разочаровывать друзей. Да и просто не позорьте Украину!" - написал Чубаров.

Он также заверил, что "выстоим и вернем все - Крым, Донбасс, освободим сограждан!"

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуть из оккупированного Крыма Украине военную технику.

Как сообщал УНН, корабли ВМС Украины, что остались в Крыму, используются россиянами как доноры для кораблей Черноморского флота РФ.

Источник: УНН
Теги: Крым, Путин, Украина, Чубаров, корабль
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