НБУ изучает возможности внедрения е-гривны, а не собственной криптовалюты

КИЕВ. 11 января. УНН. Национальный банк изучает современные инновационные технологии и рассматривает широкий спектр возможностей их применения в перспективе, в частности в рамках проекта Cashless еconomy. Однако, Национальный банк уточняет, что речь идет о возможном введении электронной гривны, а не собственной криптовалюты. Об этом говорится в комментарии пресс-службы Национального банка Украины о введении собственной криптовалюты, передает УНН.

В пресс-службе отметили, что Национальный банк в конце 2016 года начал исследовательский проект для возможного внедрения е-гривны - национальной валюты на основе технологии блокчейн, которая может позволить минимизировать транзакционные издержки на перевод денег от одного участника платежного рынка Украины другому и одновременно проводить их с практически мгновенной скоростью.

"Сейчас изучения этой возможности в рамках данного проекта продолжается", - сообщили в НБУ.

Ранее Национальный банк Украины заявил, что не может признать криптовалюта валютой, а также платежным средством.