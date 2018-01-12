Под Киевом произошло смертельное ДТП

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Под Киевом неподалеку от города Ирпень автомобиль съехал с дороги в кювет, врезался в несколько деревьев и перевернулся на крышу. В результате аварии водитель авто погиб, пострадал пассажир, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.

“Водитель автомобиля Hyundai Getz двигался из г. Ирпень в направлении Киева. По неизвестным причинам не справился с управлением, машина съехала с дороги в кювет, врезалась в несколько деревьев и перевернулась на крышу. Водитель погиб на месте”, — говорится в сообщении.

Также указано, что несовершеннолетняя девочка, которая находилась в машине, получила серьезные травмы. Ее госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга и перелом ноги.

“По ее словам, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения”, — добавляет сообщество.

Сейчас на месте работают патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНН, в Киеве выясняют обстоятельства ДТП с участием полицейского.