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В Киеве загорелся торговый центр

В Киеве загорелся торговый центр

КИЕВ. 11 января. УНН. В столице загорелся торговый центр, расположенный на Днепровской набережной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пользователей социальных сетей.

Вечером в четверг, 11 января, в торгово-офисном центре SilverBreeze на Днепровской набережной в Киеве начался пожар, сообщают очевидцы.

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Согласно фотографиями с места события, в здании горят верхние этажи. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Как сообщал УНН, в столичном “ЦУМе” ошибочно сообщили о пожаре.

Источник: УНН
Теги: пожар, Киев
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