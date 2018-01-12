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Четверг, 11 января 2018, 23:57 • Тарас Джмиль
В Киеве загорелся торговый центр
КИЕВ. 11 января. УНН. В столице загорелся торговый центр, расположенный на Днепровской набережной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пользователей социальных сетей.
Вечером в четверг, 11 января, в торгово-офисном центре SilverBreeze на Днепровской набережной в Киеве начался пожар, сообщают очевидцы.
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Согласно фотографиями с места события, в здании горят верхние этажи. Информации о пострадавших на данный момент нет.
Как сообщал УНН, в столичном “ЦУМе” ошибочно сообщили о пожаре.
Источник: УНН
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