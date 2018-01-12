Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке не признал своей вины

КИЕВ. 12 января. УНН. Выходец из Бангладеш Ахмед Юлла заявил в четверг на суде, что не признает себя виновным в совершении теракта в Нью-Йорке в декабре прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету NY Daily News.

Улла впервые предстал перед судом в Манхэттене: ему были зачитаны обвинения.

На вопрос судьи о том, признает ли он свою вину, Улла ответил: “В настоящее время не виноват”.

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что на допросах он признался в совершении теракта и поддержке террористической группировки “Исламское государство”.

В среду министерство юстиции США заявило, что большое жюри присяжных признало достаточными имеющиеся у прокуратуры материалы для предъявления Юлле обвинений в официальном порядке. Ему инкриминируется, в частности, предоставление материальной поддержки иностранной террористической организации, использование оружия массового поражения, совершение взрыва в общественном месте.

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Как сообщал УНН, в декабре прошлого года власти Нью-Йорка признала терактом взрыв на автостанции в Манхэттене.