Государство должно обратить внимание на рынок криптовалют - Турчинов

КИЕВ. 12 января. УНН. Развитие рынка криптовалют не может оставаться без внимания государства. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на заседании Национального координационного центра кибербезопасности, передает УНН со ссылкой на сайт СНБО.

На заседании под председательством Секретаря СНБО Украины были рассмотрены результаты испытаний на уязвимость от кибератак информационно-телекоммуникационных систем органов государственной власти и объектов критической инфраструктуры. Кроме того, участники заседания рассмотрели комплекс проблем, связанных с неконтролируемым оборотом криптовалют на территории Украины.

По информации руководства Национального банка Украины, Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины, отсутствие внешнего и внутреннего контроля за оборотом криптовалют и анонимность расчетов создают потенциальные предпосылки для их использования с целью легализации денежных средств, полученных преступным путем, оплаты запрещенных к свободному обращению товаров, в частности , наркотиков и оружия, дает возможность финансирования терроризма, в частности, на оккупированных территориях Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Курс Bitcoin упал ниже 13 тыс. долларов

По словам Турчинова, дальнейшее отстранение государства от этого вопроса и правовой вакуум на рынке криптовалют из-за отсутствия законодательной и нормативной базы “создает угрозы для экономики и безопасности государства”. “Учитывая быстрое развитие криптовалюты в мире, этот вопрос не может оставаться без внимания государства”, — подчеркнул Секретарь СНБО Украины.

Решением Национального координационного центра кибербезопасности было поручено соответствующим органам власти создать рабочую группу с участием представителей Национального банка Украины, Министерства финансов Украины, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, Службы безопасности Украины, Национальной полиции Украины, Государственной службы финансового мониторинга Украины, Государственной фискальной службы Украины и Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины для наработки нормативно-правовых предложений относительно регулирования этого вопроса и целого ряда других мероприятий, связанных с нормализацией и стабилизацией обращения и рынка криптовалют на территории Украины.

Как сообщал УНН, Национальный банк изучает современные инновационные технологии и рассматривает широкий спектр возможностей их применения в перспективе, в частности в рамках проекта Cashless еconomy. Однако, Национальный банк уточняет , что речь идет о возможном введении электронной гривны, а не собственной криптовалюты.