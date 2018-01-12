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Украинка Ястремская с победы дебютировала на взрослом турнире Australian Open

Украинка Ястремская с победы дебютировала на взрослом турнире Australian Open

КИЕВ. 12 января. УНН. 17-летняя украинка Даяна Ястремская дебютировала на взрослом Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), передает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Первой соперницей одесситки в Мельбурне стала 17 сеяная, 122 ракетка мира японка Мисаки Дои — 6: 3, 6: 1. Наша соотечественница подала 4 мяча навылет, японка — ни одного. По общему количеству выигранных очков счет 54:35 в пользу Ястремской. Однако украинка допустила 3 ​​двойные ошибки против одной у Дои.

Отметим, что оппоненткой 17-летней одесситки по втором раунде квалификации станет 190 ракетка мира румынка Александра Дулгеру.

Как сообщалось ранее, с первой попытки 15-летняя Марта Костюк выиграла поединок на взрослом AUS Open.

Источник: УНН
Теги: Украина, теннис, Австралия
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