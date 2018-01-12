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Путин назвал Ким Чен Ына грамотным политиком

Путин назвал Ким Чен Ына грамотным политиком

КИЕВ. 12 января. УНН. Президент РФ Владимир Путин, оценивая ситуацию вокруг Корейского полуострова, заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын зарекомендовал себя “грамотным и зрелым” политиком. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

“Я думаю, что господин Ким Чен Ын, безусловно, эту партию выиграл. Он решил свою стратегическую задачу: у него есть ядерный заряд, является ракета глобальной дальности — до 13 тысяч километров, которая может достичь практически любой точки земного шара, во всяком случае — любой точки на территории его вероятного противника”, — сказал Путин.

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Кроме того, он добавил, что теперь Ким Чен Ын заинтересован в том, чтобы “ситуацию зачистить, загладить, успокоить”.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп надеется на расширение диалога с Северной Кореей после того, как ее представители встретились с коллегами из Южной Кореи.

Источник: УНН
Теги: Путин, КНДР
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