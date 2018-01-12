Путин назвал Ким Чен Ына грамотным политиком

КИЕВ. 12 января. УНН. Президент РФ Владимир Путин, оценивая ситуацию вокруг Корейского полуострова, заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын зарекомендовал себя “грамотным и зрелым” политиком. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

“Я думаю, что господин Ким Чен Ын, безусловно, эту партию выиграл. Он решил свою стратегическую задачу: у него есть ядерный заряд, является ракета глобальной дальности — до 13 тысяч километров, которая может достичь практически любой точки земного шара, во всяком случае — любой точки на территории его вероятного противника”, — сказал Путин.

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Кроме того, он добавил, что теперь Ким Чен Ын заинтересован в том, чтобы “ситуацию зачистить, загладить, успокоить”.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп надеется на расширение диалога с Северной Кореей после того, как ее представители встретились с коллегами из Южной Кореи.