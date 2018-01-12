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Разведка США рассказала детали гибели аргентинского подводной лодки

Разведка США рассказала детали гибели аргентинского подводной лодки

КИЕВ. 12 января. УНН. Аргентинская подводная лодка “Сан-Хуан” была полностью разрушена в результате взрыва в течение 40 миллисекунд. Об этом сообщило управление военно-морской разведки США (ONI), которое проанализировало данные Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), информирует УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

Согласно докладу ONI, на глубине 400 метров произошел взрыв, по мощности примерно равный шести тоннам в тротиловом эквиваленте.

“Корпус подводной лодки был полностью разрушен за 40 миллисекунд (0,04 секунды)”, — говорится в документе.

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Отмечается, что данные цифры вдвое меньше минимально необходимого времени для осмысленного восприятия события, и моряки на субмарине погибли мгновенно и без страданий.

Как сообщал УНН, в начале декабря прошлого года ВМС Аргентины приняли решение прекратить операцию по спасению 44 членов экипажа подводной лодки “Сан-Хуан”, которая исчезла 15 ноября.

Источник: УНН
Теги: Аргентина
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