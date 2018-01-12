Цукерберг объяснил будущие изменения в новостной ленте Facebook

КИЕВ. 12 января. УНН. Основатель Facebook Марк Цукерберг объяснил, почему снова решил изменить алгоритм формирования новостной ленты соцсети, после появления слухов в прессе о плане изменений функционирования алгоритма ленты новостей пользователей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на персональную Facebook-страницу Цукерберга.

Цукерберг подтвердил эти изменения. По его словам, в Facebook поступало множество обращений о том, что контент от публичных страниц компаний и СМИ практически полностью заполняет ленту.

Также основатель соцсети добавил, что, согласно исследованиям, контент от близких людей лучше сказывается на состоянии пользователей, чем другие публикации.

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“Как только мы представим (эти изменения), вы увидите меньше... постов от бизнеса, брендов и медиа. И публичный контент, который вы будете видеть чаще, должен соответствовать тому же стандарту — он должен побуждать к значимому взаимодействию между людьми”, — написал Цукерберг.

При этом он не стал скрывать, что такие нововведения уменьшат время, которое пользователи проводят в соцсети. Однако Цукерберг уверен, что это время сможет стать более ценным.

Как сообщал УНН, 2018 году Цукерберг планирует защитить сообщество от ненависти и вмешательства со стороны национальных государств. “Убедиться, что время, проведенное на Facebook, хорошо потрачено” — еще одна поставлена ​​задача на 2018.