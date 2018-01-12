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КНДР поддерживает полигон в готовности к ядерному испытанию

КНДР поддерживает полигон в готовности к ядерному испытанию

КИЕВ. 12 января. УНН. КНДР продолжает работы по углублению западного тоннеля на ядерном полигоне в районе деревни Пхунгери уезда Кильчжу провинции Хамгён-Пукто. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал 38North.

На основе спутниковых снимков аналитики издания отмечают, что “в течение всего декабря на полигоне продолжалась активность рабочих и техники”, росли объемы вывоза грунта из тоннеля. По мнению авторов статьи, такая активность может указывать на стремление КНДР поддерживать готовность к проведению ядерного испытания.

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В сентябре 2017 Пхеньян осуществил на полигоне в Пхунгери испытания термоядерного заряда, мощность которого составила около 250 килотонн.

Как сообщал УНН, разведывательное сообщество США считает одним из своих крупнейших просчетов неспособность точно спрогнозировать успешную реализацию ракетно-ядерной программы КНДР и правильно оценить целенаправленность ее лидера Ким Чен Ына.

Источник: УНН
Теги: ядерное оружие, КНДР
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