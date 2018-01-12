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Наработки экономики необходимо направить на повышение качества жизни украинцев - Гройсман

Наработки экономики необходимо направить на повышение качества жизни украинцев - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман

КИЕВ. 12 января. УНН. Все, что наработает экономика, необходимо инвестировать в повышение качества жизни украинцев. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время рабочего визита в Мариуполь, передает УНН.

“В 2017 году мы остановили падение экономики. На 2018 год главный приоритет — рост экономики, рост ВВП. Несмотря на то, что в бюджет заложен рост ВВП на 3%, мы должны стремиться к росту более серьезными темпами на 5-7%. А потом, этот экономический рост инвестировать в повышение качества жизни украинцев, в капитальный ремонт и модернизацию страны”, - подчеркнул Гройсман.

Он также добавил, что когда растет экономика, то независимость страны, как экономическая, так и энергетическая будет увеличиваться.

Напомним, эксперты не прогнозируют существенного улучшения экономической ситуации в Украине в 2018 году.

Источник: УНН
Теги: экономика, Премьер-министр, рост, качество
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