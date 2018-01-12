Омбудсмен обратилась к Супрун из-за вспышки заболевания детей корью

КИЕВ. 12 января. УНН. Уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская в обращении призвала и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун начать просветительскую работу о важности вакцинации детей. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена, передает УНН.

"Считаю, что наряду с закреплением императивной нормы об обязательности проведения прививок, необходимо проводить всестороннюю просветительскую работу, популяризируя таким образом этот вид профилактических мероприятий. На мой взгляд, именно низкая информационная работа среди родителей детей, несвоевременная закупка вакцин для обеспечения проведения иммунизации детей согласно календарю профилактических прививок привели к такой неблагополучной эпидемиологической ситуации , - подчеркнула В.Лутковская.

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Отмечается, что на протяжении последних трех лет Омбудсменом в Минздрав направлялись письма о ситуации с вакцинацией детей в Украине, которая является критической и требует принятия неотложных решений.

Таким образом, как сообщается, В.Лутковская считает необходимым безотлагательно начать кампанию проведения просветительской работы среди населения о важности проведения иммунизации детей и возможные последствия для здоровья в случае отказа родителей от обязательных прививок.

Также Уполномоченный просит проинформировать о мерах, принимаемых Минздравом по согласованию норм статей 12 и 15 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней", которыми одновременно предусмотрено как право родителей на отказ от профилактических прививок, так и запрет посещения детских заведений детьми, которые не получили профилактических прививок согласно календарю прививок.

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