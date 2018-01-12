На начало 2018 в наличном обращении находилось 361,5 млрд грн - НБУ

КИЕВ. 12 января. УНН. В наличном обороте Украины на начало 2018 находилось наличности, банкнот и монет на общую сумму 361,5 млрд. грн. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба НБУ, передает УНН.

Так, по состоянию на 01.01.2018 в наличном обращении находилось:

- 2,98 млрд. шт. банкнот на сумму 359,4 млрд. грн;

- 12,97 млрд. шт. монет на сумму 2,07 млрд. грн.

Это на 20,5 млрд. грн (или на 6,0%) больше, чем на начало 2017 года.

Больше количество в обращении находилось:

среди банкнот - банкноти номиналами 200 и одна гривна (19,94% и 18,36% соответственно);

среди монет - монет номиналами 10 и 1 копейка (29,36% и 18,79% соответственно).

Общее количество банкнот на душу населения составляла 70 шт., а разменных монет - 293 штуки (на 01.01.2017 - 70 шт. банкнот и 285 штук разменных монет соответственно).

Напомним, Национальный банк изучает современные инновационные технологии и рассматривает широкий спектр возможностей их применения в перспективе, в частности в рамках проекта Cashless еconomy. Однако, Национальный банк уточняет, что речь идет о возможном введении электронной гривны , а не собственной криптовалюта.