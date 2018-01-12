Пожар на железнодорожной станции "Одесса-Сортировочная" ликвидировали

ОДЕССА-КИЕВ. 12 января. УНН. Пожар на станции "Одесса-Сортировочная" на Заньковецкой, 19 ликвидирован. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

“По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что открытым пламенем охвачена вся кровля одноэтажного здания. С места пожара были изъяты баллоны с бытовым газом и проведена эвакуация из служебного помещения военизированной охраны стрелкового оружия”, — говорится в сообщении.

Общая площадь пожара 400 кв.м. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечено 10 единиц основной и специальной техники и 62 человека личного состава.

Сейчас выясняются причина возгорания.

Как сообщал УНН, в Одессе загорелись складские помещения.