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Пожар на железнодорожной станции "Одесса-Сортировочная" ликвидировали

Пожар на железнодорожной станции "Одесса-Сортировочная" ликвидировали

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ОДЕССА-КИЕВ. 12 января. УНН. Пожар на станции "Одесса-Сортировочная" на Заньковецкой, 19 ликвидирован. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

“По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что открытым пламенем охвачена вся кровля одноэтажного здания. С места пожара были изъяты баллоны с бытовым газом и проведена эвакуация из служебного помещения военизированной охраны стрелкового оружия”, — говорится в сообщении.

Общая площадь пожара 400 кв.м. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечено 10 единиц основной и специальной техники и 62 человека личного состава.

Сейчас выясняются причина возгорания.

Как сообщал УНН, в Одессе загорелись складские помещения.

Источник: УНН
Теги: пожар, Одесса
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