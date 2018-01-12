Украинское виноделие имеет мощный потенциал для экспорта - эксперт

КИЕВ. 12 января. УНН. Виноградарство и виноделие - национальные отрасли с мощным экспортным потенциалом. Об этом сообщил генеральный директор корпорации "Укрвинпром" Владимир Кучеренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

"Виноградарство и виноделие - национальные отрасли с большими потенциальными возможностями производства качественных украинских вин, с историческими традициями, мощным кадровым и научным потенциалом. Экспортный потенциал украинских вин можно оценивать как мощный", - сказал он.

Кучеренко сообщил, что украинская виноградно-винодельческая продукция имеет широкую географию экспорта за границу. Вместе с тем, существует необходимость расширения поставок украинских вин на иностранные рынки, убежден гендиректор корпорации.

"По данным Государственной службы статистики Украины в 2017 году украинские вина экспортировались в такие страны: Россия, Азербайджан, Казахстан, Беларусь, Грузия, Китай, Израиль, Монголия, Турция, США, Австралия и др. При этом, география экспорта винодельческой продукции в 2017 году практически не отличалась от 2016 года", - пояснил он.

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Также Кучеренко отметил, что отечественная виноградно-винодельческая отрасль, которая в ведущих европейских странах считается локомотивом экономики, в Украине в упадке.

"В последние годы из-за наличия серьезных проблем отрасль претерпела существенный экономический спад. Как следствие - площади под виноградниками стремительно сокращаются и составляют сегодня 44 тыс. гектаров, что в четыре раза меньше по сравнению с 1990 годом", - сказал он.

Сегодня отрасль, как никогда, нуждается в государственной поддержке, добавил гендиректор "Укрвинпрома".

"Сегодня виноградно-винодельческая отрасль переживает сложный период за всю свою историю и требует, как никогда, более внимательного отношения и поддержки со стороны органов исполнительной власти, в том числе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины для приобретения реального государственного протекционизма отрасли и реформирования управления отраслью" , - резюмировал Кучеренко.

Как сообщал УНН, украинцы стали чаще выбирать алкоголь отечественного производства.

Вместе с тем, по словам эксперта А.Безуглого, в Украине растет количество псевдо-импортного вина.