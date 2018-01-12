В Украине ожидаются сильные снегопады с 18 января - Укргидрометцентр

КИЕВ. 12 января. УНН. В центральной части Украины 18 января ожидаются очень сильные снегопады, налипание мокрого снега и метели. Об этом сказал руководитель Укргидрометцентра Николай Кульбида во время заседания государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по мерам по предотвращению чрезвычайных ситуаций в зимний период, передает корреспондент УНН.

"18 января мы ждем прохождения через центральную часть Украины, кроме востока и запада, достаточно активных циклонов, которые приведут к сильному выпадению снега, местами очень сильного, налипанию мокрого снега, усилению скорости ветра, метелям. Ожидаем, что прирост снежного покрова добавится еще на 10-20 см в большинстве областей Украины", - сказал Н.Кульбида.

Также, по его словам, 15-17 января, сначала на Левобережье, а затем и на остальной территории Украины ожидается выпадение снега толщиной до 10 см.

21-22 января, продолжил он, из-за перемещения с Балканского полуострова глубокого и активного циклона, предполагается осложнение погодных условий: сильные снегопады с переходом в дождь, дождь с переходом в снег, штормовые ветра, гололед, усиление штормового ветра до 15-24 м/с и значительные колебания температурного режима.

Кроме того, сказал Н.Кульбида, в ближайшие дни температура снизится в ночные часы до 4-9 градусов мороза, на северо-востоке - до 10-14 мороза.

Напомним, в столице Казахстана объявлено чрезвычайное положение из-за снегопадов.