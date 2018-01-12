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В Укргидрометцентре прогнозируют сильные морозы уже с 25 января

В Укргидрометцентре прогнозируют сильные морозы уже с 25 января

КИЕВ. 12 января. УНН. В Украине ожидаются снижение температуры воздуха до 14-19 градусов уже с 25 января, а потом - и до 25 градусов. Об этом сказал руководитель Укргидрометцентра Николай Кульбида во время заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС о мерах для предотвращения чрезвычайных ситуаций в зимний период, передает корреспондент УНН.

"Начиная с 25 января очень высока вероятность, потому что мы еще будем оценивать, сильного похолодания в Украине с понижением температуры до 14-19 градусов, а 27-28 января - до 20-25 градусов мороза", - сказал он.

Н.Кульбида добавил, что это пока только прогноз, а за трое-четверо суток до наступления периодов с осложнениями погодных условий Укргидрометцентр более подробно конкретизирует количество осадков, скорость ветра и тому подобное.

Как сообщал УНН, в Украине ожидаются сильные снегопады с 18 января.

Источник: УНН
Теги: мороз
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