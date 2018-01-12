В Запорожье неизвестные обстреляли и ограбили предпринимателя

КИЕВ. 12 января. УНН. В Запорожье неизвестные злоумышленники ранили и ограбили предпринимателя, приехавшего в город для реализации мясной продукции. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Запорожской области.

"Предварительно установлено, что мужчина приехал за города Каменец-Подольский приехал для реализации мясных изделий в Запорожье. После реализации товара, трое неизвестных на двух автомобилях заблокировали его автомобиль и выстрелили в сторону предпринимателя из неустановленного оружия. После этого злоумышленники забрали деньги и скрылись с места происшествия", - рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что сейчас введен оперативный план-перехват, а пострадавший находится в больнице.

Напомним, в Львовской области в Каменка-Бугском районе на человека упало дерево. От полученных травм мужчина скончался.