Минобороны: в течение недели на Донбассе обезврежено 179 взрывных устройств

КИЕВ. 12 января. УНН. В течение недели саперы проверили 6,5 га территорий Донбассе и обезвредили 179 взрывоопасных устройств. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерство обороны Украины в вопросам АТО Максим Праута, передает УНН.

"Поездом недели военные проверили 6,5 гектаров территории на наличие взрывоопасных предметов и обезвредили 179 единиц. В общем, в начале АТО, проверено около 3640 га территории Донецкой и Луганской областей и обезврежено 177 728 взрывоопасных предметов", - сообщил Праута.

Напомним, военнослужащий Вооруженных сил Украины, который вчера погиб на Донбассе, подорвался на мине, еще двое бойцов получили травмы в результате подрыва на мине.