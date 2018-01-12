Новости: Происшествия
Пятница, 12 января 2018, 15:28 • Дарья Чабанова
Минобороны: в течение недели на Донбассе обезврежено 179 взрывных устройств
КИЕВ. 12 января. УНН. В течение недели саперы проверили 6,5 га территорий Донбассе и обезвредили 179 взрывоопасных устройств. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерство обороны Украины в вопросам АТО Максим Праута, передает УНН.
"Поездом недели военные проверили 6,5 гектаров территории на наличие взрывоопасных предметов и обезвредили 179 единиц. В общем, в начале АТО, проверено около 3640 га территории Донецкой и Луганской областей и обезврежено 177 728 взрывоопасных предметов", - сообщил Праута.
Напомним, военнослужащий Вооруженных сил Украины, который вчера погиб на Донбассе, подорвался на мине, еще двое бойцов получили травмы в результате подрыва на мине.
Источник: УНН
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час