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Фестиваль колядок и гастрономии начался в Ужгороде

фотогалерея

УЖГОРОД-КИЕВ. 12 января. УНН. Сегодня в Ужгороде начался второй международный фестиваль колядок и гастрономии "Василля", передает корреспондент УНН.

В этом году на масштабный праздник пришли виноделы не только из Закарпатья, но и из Львовской, Тернопольской, Ровенской областей, а также из Буковины и Прикарпатья, а еще из Венгрии, Румынии, Словакии, Польши, Германии и Македонии. В течение трех дней в фестивальном городке на набережной Независимости ужгородцы и гости города будут дегустировать отечественные и зарубежные вина, смаковать закарпатскую кухню, пробовать мясную и молочную продукцию, изделия пасечников и пчеловодов.

С главной же сцены на Театральной площади ежедневно зрителей будут радовать творческие коллективы со всех уголков Закарпатья. Уже завтра около полутора десятков вокальных ансамблей, хоров, бетлегемов из всех районов области - участники фестиваля "Коляды в старом селе", начнут праздник на Театральной площади и зрелищным шествием будут призывать прохожих присоединиться к действу, что развернется на территории Закарпатского областного музея народной архитектуры и быта.

Как ранее сообщал УНН, закарпатские художники-тезки представили совместную выставку в Ужгороде.

Источник: УНН
Теги: вино, Ужгород
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