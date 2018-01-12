Сборная Украины в марте проведет контрольный матч с Саудовской Аравией

КИЕВ. 12 января. УНН. Сборная Саудовской Аравии объявили список спаррингов в ходе подготовки к предстоящему Мундиаля-2018 и одним из оппонентов арабов станет сборная Украины, передает УНН со ссылкой на сайт arabnews.

Саудовской Аравия запланировала пять сборов, три из которых проведет в Европе. По словам испанского наставника сборной Хуана Антонио Пицци, азиатская команда планирует проведение восьми товарищеских матчей.

С командой Андрея Шевченко Саудовская Аравия сыграет 23 марта на территории Испании, где "желто-голубые" будут проводить тренировочные сборы.

"Украина удивительно сильная команда", - так охарактеризовал соперника Пицци.

Отметим, что кроме Украины национальная сборная Саудовской Аравии проведет матчи против Ирака (27 февраля), Бельгии (28 марта), Италии (28 мая), Перу (3 июня) и Германии (8 июня).

Добавим, что по итогам жребия Саудовская Аравия на ЧМ-2018 встретится со сборной России, Египта и Уругвая.