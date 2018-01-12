Украина полностью использовала квоту на экспорт меда в ЕС

КИЕВ. 12 января. УНН. По состоянию на 11 января, Украина выбрала 100% экспортной квоты на поставку меда в ЕС с учетом того, что в прошлом году ее объем был увеличен. Об этом сообщил в Facebook первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк, передает УНН.

“На календаре — 11 января, а 100% экспортной квоты на поставку меда в ЕС уже выбрано, даже с учетом того, что в прошлом году ее объем был увеличен”, — подчеркнул он.

Чиновник пояснил, что на этом экспорт не останавливается, а просто продолжается на общих основаниях, ведь украинский продукт является конкурентным на рынке ЕС даже за пределами автономных преференций. При этом, по его словам, то, что до 11 января Украина имеет нулевой баланс квоты, свидетельствует о сверхвысоком потенциале этой отрасли.

По данным Мартынюка, в Украине работает около 400 тыс. пчеловодов, которые производят в среднем 70 тыс. тонн меда в год, что является самым высоким показателем в Европе. При этом, почти 57 тыс. тонн, или 80% всего украинского меда экспортируется в Евросоюз.

“Исходя из посевов медообразующих растений потенциал производства составляет около 140 тыс. тонн меда в год, что вдвое больше текущих объемов. Таким образом, у Украины есть рынок сбыта и возможность для наращивания поставок. Однако, камнем преткновения является то, что в Украине не действуют никакие обязательные требования к качеству меда. Существующий государственный стандарт является добровольным. В то же время, в рамках Соглашения об ассоциации, Украина обязалась внедрить европейские требования к меду, которые зафиксированы в Директиве Совета 2001/110/ ЕС. Дедлайн — конец следующего года”, - обратил внимание Мартынюк.

Он добавил, что за первую декаду года также полностью использовано квоту на экспорт виноградного и яблочного сока (14 тис. тонн) и существенный процент использования (до 25%) в категориях продукции птицеводства.

Напомним, после подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом планировалось увеличить экспорт товаров в ЕС, однако произошло наоборот — ЕС увеличил импорт в Украину.