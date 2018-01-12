Правительство назначило нового и.о. главы правления ГПЗКУ

КИЕВ. 12 января. УНН. Кабмин удовлетворил прошение первого зама Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Максима Мартынюка и назначил Ирину Марченко исполняющей обязанности главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, передает УНН со ссылкой на собственные источники в КМУ.

Назначение произошло 11 января вне конкурса и вопреки предусмотренному порядку, поскольку кандидатуру Марченко внёс не уполномоченный на это госсекретарь Минагро Владислав Андронов, а лично Мартынюк.

Кроме этого, согласно Уставу ГПЗКУ, исполняющий обязаности Главы правление предприятия должен назначаться из числа действующих заместителей, которым Марченко не является. Более того, новоиспеченная и.о. ранее в ГПЗКУ никогда не работала. Напротив, большую часть своего трудового стажа она посвятила работе в бизнесе.

К примеру, не так давно, Марченко занимала должность генерального директора ГК “AVANGARDCO IPL” агро-бизнесмена Олега Бахматюка. Также, работала исполнительным директором в ЧП “Фирма “Бершадь Агроплюс” (Винница) которая, по непроверенным данным, может иметь отношение к замминистру агрополитики Мартынюку, инициировавшему назначения Марченко.

Стоит отметить, что 31.01 должен состоятся второй тур конкурса на замещение должности Главы правления ГПЗКУ.

И Марченко в нем участия не принимала. А вот ее предшественник — Дмитрий Гавриш, написавший заявление “по собственному желанию” — среди претендентов. Так, по крайней мере, утверждают некоторые СМИ.

Согласно информации источников УНН, причиной увольнения Д.Гавриша стали требовани китайской стороны, которая заподозрила менеджера в попытках уйти от выполнения кредитных обязательств ГПЗКУ путем вывода работающих активов предприятия на другие структуры. Косвенным подтверждением конфликта между китайскими партнерами и менеджментом ГПЗКУ может служить замораживание средств на счетах корпорации, инициированное китайцами.

По мнению источников УНН в Кабмине, назначение Марченко за две недели до оглашения результатов конкурса на должность главы ГПЗКУ продиктовано необходимостью попытаться заново наладить отношения с китайскими кредиторами. Тем более, что до 21 января текущего года с ними должен быть перезаключен договор. Если же достичь “перемирья” не удасться, Украине придется заплатить КНР 121 млн дол. США.

Добавим, что китайская сторона, по данным СМИ, опасается доведения ГПЗКУ до банкротства, ведь вывод активов с предприятия чреват его несостоятельностью совершить выплаты по 1,5 млрд кредиту.

При этом, по неподтвержденным данным, планы искусственно обанкротить ГПЗКУ таки существуют. В составе корпорации, вместо около 50 работающих предприятий, должно остаться всего 14 наименее успешных. После этого, якобы, последует процедура банкротства. Все работающие активы через ГАК “Хлеб Украина” в дальнейшем могут быть приватизированы заинтересованными лицами, а китайский кредитор останется один на один с искусственно обанкротившейся зерновой корпорацией.

Косвенным подтверждением возможности развития событий по такому сценарию служит тот факт, что уже 5 работающих предприятий ГПЗКУ по суду подлежат передаче ГАК “Хлеб Украина”, которая, в свою очередь, фактически банкрот. А передача успешных предприятию банкроту, как минимум, не логична.

Согласно информации источников УНН, до назначения легитимного главы правления ГПЗКУ перед Ириной Марченко помимо налаживания отношений с китайцами будут стоять все те же задачи, что и перед ее предшественником Гавришем. Вероятно, речь идёт о дальнейшем выводе активов с ГПЗКУ. Так ли это — в ближайшем будущем покажет реакция партнеров из КНР.