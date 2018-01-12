Генсек ООН рассказал о пользе и выгоде приема мигрантов странами

КИЕВ. 12 января. УНН. На пути к новому глобальному договору государствам-членам ООН необходимо признать и укрепить выгоды от миграции. Об этом говорится в статье Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, передает УНН со ссылкой на пресс-службу представительства ООН в Украине.

В этом году в рамках заседаний ООН будут вестись переговоры о заключении глобального договора о миграции. По мнению А.Гуттереша, это будет первым всеобъемлющым международным соглашением такого рода, которое позволит лидерам "развенчать вредные мифы о мигрантах и ​​выложить общее видение того, как сделать так, чтобы миграция отвечала интересам всех наших стран".

Такую задачу Генсек ООН считает неотложным. По его словам, на сегодня почти 6 миллионов мигрантов заняты принудительным трудом, граничащем с рабством, чаще всего - в развитых странах.

"Я считаю, что в основе обсуждения договора должны лежать три основных идеи, которые должны задавать четкое политическое направление будущей миграции. Во-первых, необходимо признать и укрепить выгоды от миграции, о которых так часто забывают в ходе общественной дискуссии", - пишет А.Гутерреш.

Генсек ООН утверждает, что мигранты приносят "огромную пользу как странам, которые принимают, так и странам их происхождения".

"Они занимают такие рабочие места, которые не удается заполнить за счет местных кадров, и тем самым стимулируют экономическую деятельность. Многие из них становятся новаторами и предпринимателями", - отметил он.

Экс-верховный комиссар ООН по делам беженцев отметил, что мигранты вносят значительный вклад в международное развитие тем, что отправляют на родину денежные переводы.

"Общая сумма денежных переводов в прошлом году составила почти 600 млрд долл. США, что в три раза больше всей помощи в целях развития", - сообщил он.

А.Гуттереш подчеркнул, что основной задачей договора является максимальное увеличение выгоды от упорядоченной, продуктивной миграции.

Кроме этого, считает Генсек ООН, государствам необходимо укрепить верховенство права, что лежит в основе работы с мигрантами и мер по их защите.

Правительства, которые ставят большие препятствия на пути мигрантов или устанавливают жесткие ограничения в плане возможностей для трудоустройства, наносят себе значительный экономический ущерб, поскольку препятствуют тому, чтобы их потребности в рабочей силе удовлетворялись на упорядоченных и законных основаниях, и тем самым непреднамеренно поощряют нелегальную миграцию.

Последним, на чем должно базироваться обсуждение, А.Гутерреш считает активизацию международного сотрудничества с целью защиты мигрантов и беженцев. По его мнению, государства-члены ООН "должны восстановить целостность режима защиты беженцев в соответствии с нормами международного права".

Как сообщал УНН, в канун Нового 2018 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш записал предупреждение - "сигнал тревоги для нашего мира", а также призвал лидеров принять эту новогоднюю резолюцию.



