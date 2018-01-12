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Президент Германии принял предложение посетить в этом году Украину

Президент Германии принял предложение посетить в этом году Украину

Франк-Вальтер Штайнмайер

КИЕВ. 12 января. УНН. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в этом году посетит Украину. Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник написал в Twitter, передает УНН.

“Вводим новую дипломатическую моду на вышиванку в Замке Бельвю: Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принял приглашение Президента Петра Порошенко посетить в этом году Украину”, — написал посол.

Как сообщал УНН, 4 января из-за сложных погодных условий министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его немецкий коллега Зигмар Габриель не смогли попасть на линию разграничения в Донбассе. Совместную поездку на Донбасс стороны планируют осуществить позже в январе.

Источник: УНН
Теги: Германия, президент
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