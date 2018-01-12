Регистрация | Вход |
USD: 28,45 0,1169  EUR: 34,18 0,2113 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 12 января 2018 18:16
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Минкульт: в этом году на производство патриотических фильмов потратят полмиллиона гривен
Минкульт: в этом году на производство патриотических фильмов потратят полмиллиона гривен
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Луценко: процесс над Януковичем - для всех бывших и будущих руководителей

Луценко: процесс над Януковичем - для всех бывших и будущих руководителей

Юрий Луценко

КИЕВ. 12 января. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко называет судебный процесс над экс-президентом Выктором Януковичем процессом для всех бывших и будущих руководителей Украины. Об этом Генпрокурор заявил в интервью журналу "Новое время", передает УНН.

"Это не просто процесс над гражданином Януковичем. Это процесс для всех бывших и будущих руководителей. В этой стране уже не будет должности, которая делает невозможным наказание за совершенные преступления", - сказал Ю.Луценко.

Он также называет чрезвычайно важным "то, что до 80% дел Майдана являются доказанными", а 240 прямых исполнителей убийств или насилия на Майдане против демонстрантов находятся под судом. В то же время Генпрокурор признал, что заказчики этих преступлений, "среднее и высшее звено", скрываются в России.

"В отношении них, благодаря парламенту, мы запустили процессы заочного осуждения", - отметил Ю.Луценко.

Напомним, Оболонский районный суд Киева рассматривает уголовное производство по обвинению В.Януковича в государственной измене.

Источник: УНН
Теги: Виктор Янукович, Юрий Луценко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.