Луценко: процесс над Януковичем - для всех бывших и будущих руководителей

КИЕВ. 12 января. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко называет судебный процесс над экс-президентом Выктором Януковичем процессом для всех бывших и будущих руководителей Украины. Об этом Генпрокурор заявил в интервью журналу "Новое время", передает УНН.

"Это не просто процесс над гражданином Януковичем. Это процесс для всех бывших и будущих руководителей. В этой стране уже не будет должности, которая делает невозможным наказание за совершенные преступления", - сказал Ю.Луценко.

Он также называет чрезвычайно важным "то, что до 80% дел Майдана являются доказанными", а 240 прямых исполнителей убийств или насилия на Майдане против демонстрантов находятся под судом. В то же время Генпрокурор признал, что заказчики этих преступлений, "среднее и высшее звено", скрываются в России.

"В отношении них, благодаря парламенту, мы запустили процессы заочного осуждения", - отметил Ю.Луценко.

Напомним, Оболонский районный суд Киева рассматривает уголовное производство по обвинению В.Януковича в государственной измене.