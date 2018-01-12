Правительство работает над программой госгарантий для модернизации шахт - Гройсман

КИЕВ. 12 января. УНН. Кабинет министров Украины работает над программой государственных гарантий для модернизации шахт. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время пребывания в Донецкой области, передает УНН.

"Мы готовим программу государственных гарантий для модернизации шахт, что позволит привлечь ресурсы для модернизации отрасли в целом. И в первую очередь, повышение безопасности работы украинских шахтеров", - сказал он.

В.Гройсман добавил, что правительство будет искать решение о госгарантиях для модернизации украинских шахт.

Как сообщал УНН, за январь - ноябрь 2017 потребление угля в Украине сократился на 20,3%.