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В Киеве неизвестные обокрали церковь, вынесли распятие и конвектор

В Киеве неизвестные обокрали церковь, вынесли распятие и конвектор

КИЕВ. 12 января. УНН. Правоохранители разыскивают лиц, причастных к краже из храма в Святошинском районе столицы. Об этом в сети Facebook сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.

По словам правоохранителей, в дежурную часть позвонил настоятель храма и сообщил о краже. По указанному адресу немедленно выехали экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

"Полицейские провели осмотр места происшествия и выяснили, что злоумышленники проникли в помещение путем повреждения деревянного окна. Откуда, по словам заявителя, похитили распятие и электрический конвектор. Начат комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к совершению преступления", - рассказали в пресс-службе.

Информация о данном факте зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Напомним, сегодня утром водитель автомобиля BMW протаранил ограждение, которое состояло из двух бетонных плит, Северной исправительной колонии №90, что в Херсоне.

Источник: УНН
Теги: Киев, полиция, церковь, кража
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