Цуренко второй раз подряд не сумела выйти в финал турнира в Хобарте

КИЕВ. 12 января. УНН. Вторая ракетка Украины Леся Цуренко провела полуфинальную баталию турнира WTA Internаtional в Хобарте (Австралия), передает УНН со ссылкой на сайт WTA.

Наша землячка, имея 5-й номер посева, за 1:00 и 23 минуты потерпела фиаско от румынки Михаэлы Бузернеску - 2: 6, 2: 6.

Процент попаданий первой подачи в Цуренко оказался хуже на 7 - 68:75, двойных ошибок также было больше 5:3, а "виннерсов" меньше - 8:14, при 39 невынужденных ошибках против 31.

Заметим, что в прошлом году Цуренко прошла три раунда Хобарта, обыграв Сильвию Солер-Эспиноса, Йоханна Ларссон и Шелби Роджерс. В полуфинале Цуренко должна была встретиться с румынкой Моникой Никулеску, и отказалась от поединка из-за обострения травмы.

Как сообщал УНН, украинка Ястремская с победы дебютировала на взрослом турнире Australian Open.