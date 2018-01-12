Россия не собирается платить взносы в Совет Европы в 2018 году - СМИ

КИЕВ. 12 января. УНН. Россия, скорее всего, в 2018 году продолжит мораторий на выплату взноса в бюджет Совета Европы. Об этом сообщает издание ТАСС, ссылаясь на дипломатический источник, передает УНН.

"Пока все решения в силе и, очевидно, позиция по вкладу РФ останется без изменений и в 2018 году. Выплаты не возобновятся, пока делегация РФ не вернется в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ)", - сообщил источник.

По его словам, Москва и Страсбург за полгода, с момента объявления решения о прекращении уплаты взноса, так и не преодолели разногласия.

"Необходимое условие о внесении поправок в регламент ассамблеи, отменяющие нормы о лишении голоса национальных делегаций, так и не было принято. И, как стало известно, РФ вновь отказывается направлять заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ на 2018 год", - пояснил изданию собеседник.

Вместе с тем он заверил, что в случае разрешения кризиса с ПАСЕ Россия готова рассмотреть вопрос о возобновлении выплат в полном объеме.

Как сообщал УНН, в этом году Российская Федерация не будет присылать свою делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).