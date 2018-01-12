Судье по делу столкновений возле ВР в 2015 году объявили отвод

КИЕВ. 12 января. УНН. Судьи Подольского районного Киева Василий Бородия, который рассматривает дела о столкновениях возле здания ВР 31 августа 2015 года, в результате чего погибли четыре бойца Нацгвардии, объявлено отвод. Соответствующее заявление сегодня на судебном заседании объявил адвокат обвиняемого Игоря Шила Сергей Митюрин, передает корреспондент УНН.

Свое заявление он аргументировал тем, что Президент Украины в своих выступлениях неоднократно акцентировал на скорейшем рассмотрении дела и наказании исполнителей и заказчиков этого преступления, а следовательно, существует вероятность о давлении на суд и то, что суд не будет беспристрастным.

Председательствующий в процессе отметил, что сторона защиты обвиняемых уже дважды заявляла об отводе судьи, а последующие аналогичные действия КПК трактуются как злоупотребление правом на отвод.

В свою очередь сторона обвинения обратила внимание суда, что адвокат Митюрин ранее не заявлял отводов судье, поэтому нет в этом злоупотребления, а следовательно, заявление подлежит рассмотрению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГПУ передала в суд дело против 15 подозреваемых в столкновениях под ВР 31 августа 2015 года

"С учетом того, что сторона обвинения и сторона защиты настаивают на рассмотрении заявления, суд передает заявление на автораспределение для определения судьи, который его рассмотрит. О дате нового судебного заседания будет сообщено дополнительно", - сказал В.Бородий.

Стоит отметить, что такое заявление была объявлено ​​адвокатом после того, как судья поставил на обсуждение сторон-участниц процесса вопрос о возможности перехода из подготовительной стадии судебного процесса до рассмотрения дела по существу.

Как сообщал УНН, 31 августа 2015 года под стенами украинского парламента в Киеве произошли столкновения после того, как Верховная Рада поддержала в первом чтении изменения в Конституцию относительно децентрализации. Протестующие начали наступление на здание Верховной Рады, которую охранял кордон правоохранителей.

По данным МВД, в сторону правоохранителей бросили боевую гранату. В результате столкновений погибли четыре бойца Нацгвардии. На скамье подсудимых по обвинению в совершении этого преступления находятся 16 активистов ВО "Свобода".