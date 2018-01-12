Убийцам черкасской таксистки сообщено о подозрении

КИЕВ. 12 января. УНН. Прокуратура Черкасской области сообщила о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 289 УК Украины, убийцам черкасской таксистки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области, передает УНН.

Благодаря слаженной работе прокуратуры области, Черкасской местной прокуратуры и Главного управления Национальной полиции в области удалось раскрыть преступление, совершенное в условиях неочевидности, в результате чего задержаны и сегодня объявлено о подозрении двум жителям г. Черкаси, которые 08.01.2018 в 03:00 совершили умышленное убийство таксистки одного из перевозчиков г. Черкассы, после чего отвезли ее труп в лесополосу на территории Смоленского района.

В ходе выезда на место, указанного злоумышленниками, правоохранителями обнаружен труп погибшей. В настоящее время досудебное расследование продолжается, готовятся ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершение уголовных преступлений, предусмотренных п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 289 УК Украины (убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенное из корыстных побуждений и незаконное завладение транспортным средством, соединенное с насилием, опасным для жизни потерпевшего) злоумішленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, сотрудники полиции в Черкассах нашли убитой женщину-такситста, которая исчезла без вести с 7 на 8 января и задержали ее убийцу.